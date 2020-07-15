ЦИК Белоруссии обвинил штабы Бабарико и Цепкало в организации протестов

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина обвинила в организации несанкционированных акций протеста штабы участников президентской гонки Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которым отказали в регистрации. Об этом она заявила РИА Новости.

«Я сразу же могу сказать, что эти акции все организованы и спланированы прежде всего теми самыми предвыборными штабами претендентов на этот пост», — сказала она.

Ермошина добавила, что поступающие в ЦИК обращения с требованием зарегистрировать Бабарико и Цепкало «абсолютно одинаковые и идентичные». «Я думаю, что здесь скоординированные действия», — отметила она.

14 июля недопуск Бабарико на выборы вызвал акции протеста, которые вылились в стычки с ОМОНом. Задержаны почти 300 человек. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Сам Бабарико находится в СИЗО по подозрению в организации преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж.