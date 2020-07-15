Снятый с выборов оппонент Лукашенко призвал белорусов выходить на протесты

Снятый с президентских выборов оппонент Александра Лукашенко Валерий Цепкало призвал белорусов выходить на протестные акции 15 июля. Видеообращение опубликовано на его YouTube-канале.

«Мы увидели активность гражданского общества. Мы увидели то, как молодые наши юноши и девушки выходили в "цепочки солидарности". На этих людей смотрел весь мир. Это было действительно потрясающее зрелище, потому как на нас смотрели с воодушевлением и надеждой», — заявил он.

Цепкало призвал повторить протестные акции и показать, что белорусы — граждане, а не «народец». При этом он призвал всех оставаться в сугубо мирных рамках и не допустить проявлений насилия. «Власть показала, как она уже сегодня подделывает результаты выборов 9 августа. И если мы не выйдем на площадь, если мы не выйдем на улицы, если мы не будем выходить постоянно, регулярно, эта манипуляция будет продолжаться», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии акции протеста переросли в стычки с ОМОНом. Правоохранители, пытаясь задержать участников митингов, применяют силу. Сами протестующие дают отпор полицейским. Митинги из-за отказа допустить к выборам бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико проходят по всей стране: в Минске, Гомеле и Бресте. По последним данным правозащитников, было задержано 280 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!