Штаб главного соперника Лукашенко обжаловал отказ в регистрации кандидатом

Штаб Виктора Бабарико, экс-главы Белгазпромбанка и главного соперника Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, обжаловал отказ в регистрации его кандидатом. Об этом в среду, 15 июля, сообщает «Sputnik Беларусь».

Юрист штаба Максим Знак подал жалобу в Верховный суд. Заявление также направлено в Центризбирком. Перед зданием ЦИК выстроилась очередь длиной в полтора километра из желающих выразить несогласие с недопуском Бабарико на выборы.

Жалобу в Верховный суд намерены подать и представители основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которого также не зарегистрировали.

Поводом для отказа Бабарико в регистрации стало письмо Комитета госконтроля о якобы имеющихся у него оффшорных компаниях и незадекларированных незаконных доходах. Сам банкир находится в СИЗО. Его подозревают в создании организованной преступной группы с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Недопуск Бабарико на выборы вызвал массовые акции протеста, которые вылились в стычки с ОМОНом.