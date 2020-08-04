Бывший СССР
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В России выявили 5159 новых случаев заражения коронавирусом
Трамп назвал главную ошибку в истории США
Тело 49-летней телеведущей на пляжном фото удивило поклонников
Телеведущая родила сына и узнала о заражении всей семьи коронавирусом
Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве 
SpaceX показала полное видео спуска Crew Dragon
Макгрегор поиздевался над Нурмагомедовым и удалил твит
Желание США купить TikTok назвали мафиозной бизнес-моделью и кражей
Россиянин пойдет под суд за убийства инкассаторов и налеты на банки
Воры в законе стали устраивать драки в Европе
Новости партнеров

Лукашенко заявил о вступлении в период глобальных геополитических потрясений

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опубликовал предвыборную программу, в которой заявил о вступлении в эру глобальных геополитических потрясений. Документ опубликован государственной газетой «Звезда».

Он отметил, что власти в ближайший период сделают все необходимое для укрепления, сохранения и приумножения независимости Белоруссии, которая была создана на «руинах великой Советской империи». Лукашенко назвал страну «донором стабильности» и «домом с окнами на Восток и Запад».

«Будут приложены все усилия для того, чтобы различия во внешней политике не влияли на дружбу народов, которым суждено жить бок о бок на этой земле в сердце Европы, и география наших дружественных стран расширилась», — говорится в программе.

Лукашенко также отметил, что независимость Белоруссии стоит дорого, поэтому нынешним жителям республики необходимо сохранить ее и передать следующим поколениям.

Ранее 4 августа стало известно, что белорусов в возрасте до 35 лет призывают на 25-дневную срочную мобилизацию. Повестки от военкоматов получают, в частности, жители приграничной с Россией Витебской области.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиян, которых власти республики считают наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщал, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии.

В Кремле отвергли все обвинения и назвали подобные заявления инсинуациями.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Разам за Беларусь!
Стало известно о подготовке срочной мобилизации в Белоруссии
Лукашенко предложил изменить Конституцию Белоруссии
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с Россией
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0431 июля
Belarus Interior Ministry special forces attend a parade marking the 100th anniversary of the Belarusian Police in Minsk, Belarus, Saturday, March 4, 2017. (AP Photo/Sergei Grits,Pool)

Всадники дестабилизации

Лукашенко обвинил Россию в попытке сорвать выборы. Но белорусы не поверили и массово вышли на улицы
09:17Сегодня

Стало известно о подготовке срочной мобилизации в Белоруссии

08:06Сегодня

Лукашенко предложил изменить Конституцию Белоруссии

06:03Сегодня

На Украине заявили о провале страны в переломный момент

Бывший СССР00:0130 июля
Светлана Тихановская

«Нельзя так со своим народом»

Главная соперница Лукашенко — о том, почему у белорусов кончилось терпение и нужна ли им Россия
20:33 3 августа

На Украине допустили референдум об особом статусе Донбасса

18:28 3 августа

Главный раввин Украины одобрил идею сделать Песах государственным праздником

16:48 3 августа

Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 30 стран

Бывший СССР00:0128 июля

«Кем вы себя возомнили?!»

Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах. Чем закончится очередное обострение на границе?
15:35 3 августа

Захват террориста в Киеве попал на видео

14:57 3 августа

Спецслужбы задержали захватившего киевский банк террориста

14:30 3 августа

Раскрыта личность захватившего банк в Киеве террориста

Россия
Названы российские регионы с повышенным уровнем радиации
«Я одна тяну двух инвалидов»
Чтобы спасти позвоночник Марка, необходима дорогостоящая операция. Нужна ваша помощь
Россиянам назвали причины проблем с зарядкой смартфонов
«Из него не хотят делать мученика»
Как в России уживаются политика с религией и почему игумен Сергий до сих пор на свободе
Диетологи дали россиянам советы по употреблению смузи
Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького
В потасовке участвовали десятки людей, пострадал сотрудник Росгвардии. Но нападавших отпустили
В столице провели уже более 6,5 миллиона тестов на коронавирус
Все материалы
Мир
США выведут часть войск из Афганистана
«Эрдоган любит играть по своим правилам»
Турция разжигает войну между Арменией и Азербайджаном. Зачем ей влезать в конфликт в Карабахе?
Польша объяснила вызывающие недовольство моменты со стороны России
В ООН рассказали о ядерных разработках КНДР
Трамп заявил об отступлении коронавируса в США
Все материалы
Бывший СССР
Светлана Тихановская«Нельзя так со своим народом»
Главная соперница Лукашенко — о том, почему у белорусов кончилось терпение и нужна ли им Россия
В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера
По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами
«Кем вы себя возомнили?!»
Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах. Чем закончится очередное обострение на границе?
Зеленский убедил террориста отпустить заложников и сдаться
Президент Украины вступил в переговоры с преступником и записал ролик по его просьбе
Все материалы
Экономика
Стали известны подробности масштабного российского мегапроекта
Оценена вероятность возвращения российского бизнеса с Кипра
Затянуть пояса
Планы по развитию России изменились. Что ждет страну и людей?
Восстановление экономики Африки «повисло на волоске»
Двойной навар
Аферисты годами обманывали целые страны на миллиарды евро. Почему их никогда не смогут найти?
Ростовская область стала лидером страны по уборке ранних зерновых
Философия самозанятости
Как облегчить жизнь самозанятых россиян
Все материалы
Силовые структуры
После драки росгвардейцев и десантников в Парке Горького завели уголовное дело
«Для меня это незаживающая рана»
25 лет назад в Кандагаре захватили российский Ил-76. Пилот самолета рассказал историю плена и побега
Путин нашел новую работу бывшему начальнику полиции Москвы
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Адвокат рассказала о своем страхе перед убившими отца сестрами Хачатурян
«Завалил мента — уважуха»
Как бывший оперативник угрозыска попал на зону и выстроил отношения с уголовниками
Решивший навести порядок в Белоруссии вор в законе Паштет понравился спецслужбам
Все материалы
Наука и техника
Умирающий от голода ребенок в больнице Самары. 1921-1923 гг.«О них велели забыть»
Кто спасал русских людей от голодной смерти, пока коммунисты боролись за власть
Стервятники Гитлера
Боевые будни и развлечения летчиков люфтваффе: редкие кадры времен Второй мировой войны
Конец войны
Каким получился последний эксклюзив PlayStation 4: Ghost of Tsushima
Кровавая жатва
Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества
Все материалы
Спорт
Емельяненко обвинили в применении допинга
Петр Ян«Приходилось драться, чтобы копейки заработать»
Российский чемпион UFC Петр Ян — о суровой юности, легендарных соперниках и неожиданной популярности
Плющенко анонсировал новые сенсации после прихода Косторной
Дьявольский квартет
Триумф «Манчестер Юнайтед», драма «Лестера» и спасение «Астон Виллы» — главные итоги тура АПЛ
Боярский отреагировал на информацию о переходе Кокорина в «Спартак»
Майк Тайсон«Исход будет один — скорая помощь»
54-летний Тайсон возвращается на ринг. Он покажет мощь в бою против Роя Джонса
Плющенко назвал ужасом поставленные у Тутберидзе программы Косторной
Все материалы
Культура
Названы условия для оправдания Ефремова
Ох уж эти белые!
Расизм Лавкрафта, БДСМ прошлого века и женщины-киллеры: лучшие сериалы августа
Экс-солист «Ласкового мая» попал в больницу в тяжелом состоянии
Умер сыгравший в фильме «Нечто» актер Уилфорд Бримли
Любитель музыки
Он снял «Стену», «Птаху» и «Полуночный экспресс»: умер классик британского кино Алан Паркер
Little Big стала абсолютным рекордсменом «Евровидения»
Все материалы
Интернет и СМИ
20 сотрудников СОБР задержали двух блогеров в Подмосковье
«Риски слишком высоки»
Как Россия помогает миру сделать искусственный интеллект безопасным
Люди назвали способы перестать думать о стыдных моментах перед сном
Девушка предложила матери денег на аборт и нашла поддержку в сети
«На это потребовались годы»
За что российский интернет хвалят в ООН и как коронавирус помог ему стать лучше
Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном
«Все в мире должно быть устроено рационально»
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев. Каким его запомнят зрители?
Все материалы
Ценности
Эмили Ратаковски поделилась фото в топе и рваных шортах в стиле 90-х
«У нас девушке в приданое покупают спальню»
Согласие отца, разбитые тарелки и роскошный пир: грузинские свадьбы глазами невест
Блогерша сделала завивку поясом от халата и поделилась эффектом
Утонули в красоте
Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
Рэперша увеличила ягодицы в клинике без лицензии и умерла
Халифа ибн Заид Аль Нахайян«Он не помнит, сколько у него особняков»
Как живет самый богатый президент в мире
Популярная в 80-х вещь вновь вернулась в моду благодаря соцсетям
Все материалы
Путешествия
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Все материалы
Из жизни
Мужчина решил подтянуть грамотность и разбогател
Невеста заставила гостей бороться за приглашение на свадьбу и разгневала сестру
Пропавшего подростка нашли в желудке крокодила
Крис Кремерс и Лисанн ФронПуть в один конец
Две девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
Женщина намазалась увлажняющим кремом, загорелась и умерла
«Со временем крыша начинает ехать»
История россиянки о жизни в Польше
Все материалы
В России появились автомобильные номера нового формата
Забытые концепты: Jaguar XJ-S Ascot
Эксперимент Bertone, с которого началась жизнь Citroen BX
ФАС разрешила Hyundai купить российский завод GM
Горячие хэтчбеки, о которых незаслуженно забыли
Восстанавливаем историческую справедливость и отдаем дань уважения малоизвестным «карманным ракетам»
Найден забытый в амбаре на 50 лет Chevrolet Corvette
Турбонаддув для мотоциклов: рассвет и закат
Короткая и яркая эпоха турбомотоциклов началась в Японии в конце семидесятых
Японскую «Оку» превратили в бигфут с гигантскими колесами
Все материалы
Дом
Москвичка из мести подожгла квартиру соседей
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
Мэра российского города наказали за свалки
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
В европейское жилье расхотели вкладывать деньги
Россияне массово закупились «золотыми паспортами»
Ломать и строить
Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы