Лукашенко заявил о вступлении в период глобальных геополитических потрясений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опубликовал предвыборную программу, в которой заявил о вступлении в эру глобальных геополитических потрясений. Документ опубликован государственной газетой «Звезда».

Он отметил, что власти в ближайший период сделают все необходимое для укрепления, сохранения и приумножения независимости Белоруссии, которая была создана на «руинах великой Советской империи». Лукашенко назвал страну «донором стабильности» и «домом с окнами на Восток и Запад».

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«Будут приложены все усилия для того, чтобы различия во внешней политике не влияли на дружбу народов, которым суждено жить бок о бок на этой земле в сердце Европы, и география наших дружественных стран расширилась», — говорится в программе.

Лукашенко также отметил, что независимость Белоруссии стоит дорого, поэтому нынешним жителям республики необходимо сохранить ее и передать следующим поколениям.

Ранее 4 августа стало известно, что белорусов в возрасте до 35 лет призывают на 25-дневную срочную мобилизацию. Повестки от военкоматов получают, в частности, жители приграничной с Россией Витебской области.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиян, которых власти республики считают наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщал, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии.

В Кремле отвергли все обвинения и назвали подобные заявления инсинуациями.