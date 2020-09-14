Лукашенко признал необходимость более тесных отношений с «братской» Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что белорусам необходимо держаться ближе к России. Трансляция брифинга доступна на YouTube.

«Экономика лежит в основе всего. Поверьте, мы всегда придерживались этой линии [сотрудничества с Россией]. А последние события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать теснее по всем вопросам, в том числе и в экономике», — сказал Лукашенко, отметив, что русские и белорусы «фактически один народ».

Лукашенко при этом поблагодарил Путина за то, что Россия поставила вакцину от коронавируса в первую очередь Белоруссии.

Переговоры лидеров двух стран проходят в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи. Путин и Лукашенко, как сообщалось ранее, затронут тему реструктуризации государственного долга Белоруссии перед Россией, вопросы интеграции, совместные проекты в энергетике. В ходе встречи Путин подтвердил, что Москва выдаст Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов США.

Протесты в Белоруссии продолжаются больше месяца. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по методичкам «цветных революций», а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.