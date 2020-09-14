Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку после выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российское руководство за помощь на фоне массовых протестных акций в республике. Трансляцию его выступления по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным ведет на YouTube-канале Russia Today.

По словам Лукашенко, после выборов Россия поступила по отношению к Белоруссии «очень порядочно, по-человечески».

«Друг познается в беде», — подчеркнул белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил об успехе в решении накопившихся проблем между Белоруссией и Россией. «Думаю, что мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель, в решении тех проблем и задач, которые накопились между Беларуссией и Россией. Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена», — отметил Лукашенко.

После президентских выборов, которые состоялись 9 августа, в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения честного голосования. Кроме того, граждане заявляют о насилии со стороны силовиков.