Глава СВР обвинил США в организации протестов в Белоруссии

США играют ключевую роль в белорусских протестах. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, Вашингтон направил 20 миллионов долларов на организацию антиправительственных акций в республике. «Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. Только США в 2019 году и начале 2020 года по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка 20 миллионов долларов», — сказал Нарышкин.

По данным российской разведки, на эти деньги осуществлялось формирование сети независимых блогеров и информационных аккаунтов в соцсетях, а также подготовка активистов к проведению уличных акций. «Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по ненасильственным протестам», — добавил директор СВР.

Ранее власти Минска подсчитали сумму ущерба, причиненного столице массовыми акциями протеста. По их данным, это более 750 тысяч белорусских рублей (больше 21 миллиона российских).

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов. Протестующие требуют отставки Лукашенко и проведения нового и честного голосования.