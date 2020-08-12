Минские власти подсчитали ущерб от массовых протестов

Власти подсчитали материальный ущерб от массовых протестов в Минске, передает БЕЛТА.

По предварительным данным, он превышает 500 тысяч белорусских рублей (14,8 миллиона российских). Об этом в телеэфире заявил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь. «За эти деньги можно было бы приобрести в больницы девять аппаратов ИВЛ», — добавил он.

Ущерб составили поврежденные остановки, светофоры, дорожные знаки, плитка, контейнеры, уничтоженные газоны и клумбы.

Ранее белорусский Минздрав заявил, что в ночь на 12 августа в больницы попал 51 человек с различными травмами, несколько были прооперированы.

По всей Белоруссии три ночи подряд шли массовые акции против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. ОМОН стрелял по окнам жилых домов и штурмовал подъезды, где пытались укрыться участники уличных акций.

Задержаны тысячи человек. Подтверждена смерть одного демонстранта.