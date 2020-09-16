Белорусов уличили в подготовке к нападению на ОМОН

В Минске задержаны трое белорусов, которые готовились к нападению на силовиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Белоруссии.

«Все трое задержаны до суда по административному делу. Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки их действиям», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранителям поступила информация, что 32-летний уроженец Брестской области, проживающий в Минске, стал активно интересоваться у знакомых, где купить большое количество подшипников для нападения на милиционеров. Мужчина, которого уличили в подготовке к нападению на силовиков, скупал пиротехнику и дымовые шашки.

«В прошедшее воскресенье, 13 сентября, он стал подыскивать компаньонов для похода на незаконную акцию, чтобы нападать на ОМОН. На предложение откликнулись двое 21-летних парней», — сообщили в МВД Белоруссии, добавив, что мужчины были задержаны при встрече.

По данным правоохранителей, в автомобиле «идейного вдохновителя» находились петарды и шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка для стрельбы шариками от подшипников. «При изучении содержимого телефона главного фигуранта выяснилось, что он участник массовых беспорядков. В дни после выборов находился на баррикадах в районе метро "Пушкинская" и сам их возводил, организовывал и подбадривал правонарушителей, а процесс снимал на видео», — проинформировали в пресс-службе, отметив, что «идейный вдохновитель» судим и неоднократно привлекался к административной ответственности.

Протесты в Белоруссии продолжаются шестую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране «по методичкам цветных революций», а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.