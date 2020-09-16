Тихановская оценила вероятность ввода российских войск в Белоруссию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью украинскому изданию Lb.ua заявила, что не ожидает ввода российских войск в страну, выразив надежду, что этого не произойдет.

«Белорусы дружественны абсолютно с гражданами Российской Федерации. Мы всегда были в замечательных отношениях, и очень не хочется эти отношения портить. Россияне не поймут такого решения своего правительства, как ввод войск или оказание военной помощи [президенту Александру] Лукашенко», — оценила Тихановская вероятность отправки российских силовиков в страну.

Она добавила, что белорусскому руководству такая помощь не понадобится, потому что акции оппозиции носят абсолютно мирный характер, «и мы уверены, что таковыми они и останутся».

16 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин распорядился снять резерв силовиков, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и вывести людей в места постоянной дислокации.

В августе сообщалось, что в России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь руководству Белоруссии. Позже стало известно, что такие резервы создадут из ОМОНа и других подразделений Росгвардии.

Протесты в Белоруссии продолжаются шестую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране «по методичкам цветных революций», а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.