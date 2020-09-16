Тихановская пообещала Лукашенко личную безопасность и «даже больше»

Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Александр Лукашенко получит личные гарантии безопасности и «даже больше», если добровольно откажется от президентского поста. Об этом она сообщила в интервью украинскому изданию Lb.ua.

«Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность», — сказала Тихановская в ответ на вопрос журналиста, предоставит ли она Лукашенко гарантии безопасности в случае его добровольного ухода с поста президента.

Материалы по теме «Она женщина смелая» Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба? «Репрессиями нас не запугать» Люди из разных стран помогают белорусской оппозиции. Что объединило их против Лукашенко?

Она пообещала, что Лукашенко получит «даже больше», отметив при этом, что в данном вопросе будет учитываться мнение всех граждан Белоруссии.

15 сентября Тихановская заявила, что уход Лукашенко с поста президента Белоруссии — вопрос времени. «Вопреки утверждениям государственной пропаганды, время на нашей стороне. Этот режим — колосс на глиняных ногах. То, что казалось вечным, исчезнет в мгновение ока», — написала она в авторской статье для газеты The Washington Post.

Протесты в Белоруссии продолжаются шестую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокий разгон демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране «по методичкам цветных революций», а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



