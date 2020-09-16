Тихановская поразмышляла о судьбе Алексиевич

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции, писательницу Светлану Алексиевич вряд ли арестуют или выдворят из страны. Об этом в интервью украинскому изданию Lb.ua сказала бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

«Это будет очень большой скандал, если ее выгонят из страны. Во-первых, она уже в возрасте. Во-вторых, она лауреат Нобелевской премии [по литературе]. Она слишком известна, чтобы выдворить ее из страны, а тем более посадить в тюрьму», — поразмышляла Тихановская.

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Она добавила, что любое давление на Алексиевич осудят даже те, кто «поддерживают диктатуру».

Из семи членов президиума Координационного совета шестеро либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии. На свободе остается Алексиевич, которая после задержания своей соратницы Марии Колесниковой пообещала, что не покинет страну.

Протесты в Белоруссии продолжаются шестую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.

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