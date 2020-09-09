Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич обратилась к русской интеллигенции и упрекнула ее в недостаточной поддержке протестующих белорусов. Заявление писательницы опубликовано на сайте белорусского Пен-центра.

Алексиевич сообщила, что все ее друзья-единомышленники из президиума КС «или в тюрьме, или выброшены за границу». «Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна», — заверила она.

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Литератор утверждает, что оппозиция не готовила переворот, а хотела, чтобы в обществе начался диалог. Президент Александр Лукашенко в свою очередь заявлял, что не будет говорить с протестующими, но сотни тысяч людей на акциях — это не улица, а народ.

«Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья», — заявила Алексиевич.

Писательница добавила, что гордится белорусским народом и любит его.

Ранее сообщалось, что Алексиевич оказалась последним членом президиума совета, находящимся в Белоруссии на свободе. Утром 9 сентября у ней в квартиру звонили неизвестные. Защитить писательницу приехали европейские дипломаты.