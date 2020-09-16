Подсчитан причиненный Минску ущерб из-за протестов

Власти Минска подсчитали сумму ущерба, причиненного столице из-за массовых акций протеста. Об этом в среду, 16 сентября, заявил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь, передает БЕЛТА.

По его словам, это более 750 тысяч белорусских рублей (больше 21 миллиона российских).

При этом на ежедневное содержание города обычно выделяется из бюджета около 10 тысяч белорусских рублей (более 290 тысяч российских). «Эта сумма в разы вырастает после выходных и составляет около 20-30 тысяч белорусских рублей», — пояснил Лебедь.

Ущерб составили на основе выделяемых средств на уличную уборку и устранение надписей на фасадах. В Минске больше тысячи сотрудников коммунальных услуг, а также большее 80 машин техники выходят на «незапланированные работы».

В августе власти Минска также подсчитали убытки после первых массовых протестов — тогда он составил больше 500 тысяч белорусских рублей (14,8 миллиона российских). «За эти деньги можно было бы приобрести в больницы девять аппаратов ИВЛ», — заявил Лебедь.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты. Они начались после президентских выборов, которые, по данным ЦИК, выиграл Александр Лукашенко, получив 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, освобождения задержанных за участие в акциях и наказания для силовиков, совершавших насилие против демонстрантов. При этом власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства, также оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.