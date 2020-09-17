Лавров рассказал о перешедшем все рамки приличия Западе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что поведение Запада по ситуации с Алексеем Навальным переходит все рамки приличия. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на сайте ведомства.

Лавров отметил, что фактически Москву заставляют поверить экспертам из западных стран, однако при этом в Германии до сих пор не ответили на запрос российской Генпрокуратуры об оказании правовой помощи. Министр подчеркнул, что запрос «больше недели находился непонятно где», и в итоге Россию просят начать уголовное расследование.

«На этом фоне западные партнеры на нас посматривают с высокомерием: мы не имеем права сомневаться в их правоте и профессионализме (...) Высокомерие и чувство собственной непогрешимости уже наблюдалось в Европе и приводило к очень печальным последствиям», — заявил министр.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику.

Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский утверждал, что у пациента нарушение углеводного баланса.

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