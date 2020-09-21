Стали известны результаты исследований одежды Навального

Российские эксперты не нашли следов яда и опасных веществ на вещах Алексея Навального, в которых он был в день госпитализации. О результатах исследований стало известно источнику агентства ТАСС.

«В его личных вещах никаких опасных, запрещенных, отравляющих, иных веществ или их следов не обнаружено», — сказал собеседник в правоохранительных органах.

Ранее в Минздраве Омской области рассказали «Интерфаксу», что одежду Навального у медиков изъяли следственные органы в ходе проверки.

В понедельник, 21 сентября, блогер потребовал вернуть ему вещи, которые с него сняли в омской больницу. По его словам, эта одежда может стать важной уликой, поскольку на его теле были следы отравляющего вещества. «30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», — заявил оппозиционер.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). 10 сентября блогер полностью пришел в себя, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Европейские токсикологи заявили об обнаружении отравляющего вещества из группы «Новичок» в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля. Российские врачи настаивают, что в ходе многочисленных анализов ядов не обнаружено.