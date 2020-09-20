Создатели «Новичка» назвали некомпетентным извинившегося перед Навальным ученого

Ученый Вил Мирзаянов, извинившийся перед Алексеем Навальным за участие в разработке боевого отравляющего вещества «Новичок», не компетентен в части физиологических проявлений действия яда. Об этом в разговоре с РБК заявили создатели «Новичка» Леонид Ринк и Владимир Углев.

«Мирзаянов никогда в разработке веществ класса А-230, А-234, А-232 и А-242, которые теперь именуются "Новичок", участия не принимал, так как он хроматографист, а не синтетик и не технолог, и уж тем более никогда не принимал участия в полевых испытаниях», — пояснил Углев.

Он рассказал, что Мирзаянов в те годы был главой отдела по противодействию иностранным техническим разведкам и его задача заключалась в контроле воздуха над исследовательским институтом в Москве. Также Углев заметил, что Мирзаянов опубликовал формулы веществ из группы «Новичок» с ошибками.

Вместе с тем ученый не увидел ничего зазорного в извинениях своего коллеги перед Навальным и признался, что тоже попросил прощения перед супругой оппозиционера Юлией и его детьми.

Ринк в свою очередь отметил, что симптомы, которые были у Навального, не соответствуют симптомам при отравлении «Новичком». «Вил Султанович — не специалист по тому, что касается симптомов», — отметил он.

Ранее Мирзаянов в эфире телеканала «Дождь» извинился перед Навальным за то, что якобы участвовал в создании «Новичка». Он также рассказал, что встречался с человеком, который пережил отравление этим веществом, и заявил, что его симптомы были схожими с теми, что описывал оппозиционер.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи омской больницы. После этого оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). 10 сентября Навальный полностью пришел в себя, затем его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Эксперты нескольких европейских стран заявили, что Навальный был отравлен препаратом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли следов яда в анализах.