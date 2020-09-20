Извинившегося перед Навальным отказались считать создателем «Новичка»

Проживающего в США химика Вила Мирзаянова, который принес извинения Алексею Навальному, отказались считать создателем нервно-паралитического вещества «Новичок», поскольку на самом деле он не входил в группу разработчиков. Об этом заявил РИА Новости один из создателей вещества Леонид Ринк.

По словам Ринка, Мирзаянов не имел никакого отношения к созданию «Новичка». «Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист. Он не в нашей группе [работал], он занимался контролем стоков, то, что с предприятия выливается или в трубы улетает», — пояснил эксперт.

В связи с этим, считает он, Мирзаянов не может знать наверняка, какие симптомы характерны для отравления «Новичком». Более того, отметил Ринк, если бы Навального действительно отравили этим веществом, его бы уже не было в живых. «Я сто раз говорил, его симптомы никак не связаны с "Новичком". Он бы не выжил, если бы это был "Новичок"», — подчеркнул специалист.

Ранее Мирзаянов в эфире телеканала «Дождь» извинился перед Навальным за то, что якобы участвовал в создании «Новичка». Он также рассказал, что встречался с человеком, который пережил отравление этим веществом, и заявил, что его симптомы были схожими с теми, что описывал Навальный.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи омской больницы. После этого оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). Через две с половиной недели, 10 сентября, Навальный полностью пришел в себя, а 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Эксперты нескольких европейских стран заявили, что Навальный был отравлен препаратом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли следов яда в анализах. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что к истории с возможным отравлением могут быть причастны немецкие спецслужбы.