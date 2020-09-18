Кремль прокомментировал версию о бутылке из дела Навального

Предположения о том, что следы отравляющего вещества группы «Новичок» могли быть найдены на пластиковой бутылке из гостиничного номера в Томске, где находился Алексей Навальный, являются абсурдом. Так версию соратников Навального прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы не можем этого объяснить, потому что бутылка, если она была, она была вывезена в Германию или куда-то еще. То, что могло бы стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено. Почему — это дополнительный вопрос», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, специалисты-токсикологи указывают на невозможность транспортировки подобных улик, если бы на них действительно были следы нервно-паралитического яда. «В этой истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово. Поэтому на слово мы никому верить не собираемся», — добавил он.

17 сентября соратники Навального сообщили, что после его госпитализации они вернулись в номер томской гостиницы, где жил оппозиционер, собрали там все возможные предметы и передали их европейским специалистам уже после его транспортировки в берлинскую клинику.

О следах «Новичка» заявляли в правительстве Германии, ссылаясь на результаты работы европейских военных токсикологов. В ходе анализов в лабораториях Европы следы яда обнаружены в крови, на коже и в моче Навального, а также бутылке с водой, из которой он пил. Российские врачи отмечали, что провели множество исследований и не нашли никаких ядов.

Алексей Навальный находится в берлинской клинике «Шарите», куда его привезли из омской больницы. 10 сентября россиянин полностью пришел в себя. 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и он смог встать с больничной койки.