В российском отеле рассказали о проверке в номере Навального

В номере отеля города Томска, где останавливался Алексей Навальный, рассказали о проверке Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, Роспотребнадзор взял из номера смывы, однако ничего там не нашел. «Номер убрали в обычном порядке, как и все, очень тщательно... Если бы что-то было, мы бы уже не работали», — рассказала она.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи омской больницы. После этого оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). 10 сентября Навальный полностью пришел в себя, затем его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Эксперты нескольких европейских стран заявили, что Навальный был отравлен препаратом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли следов яда в анализах.