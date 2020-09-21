США пообещали отреагировать на ситуацию с Навальным

Соединенные Штаты отреагируют на ситуацию с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, поскольку считают применение химического оружия неприемлемым. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью газете Bild.

Вашингтон обязательно ответит по делу Навального, как только будут известны все факты произошедшего. «Когда было применено химическое оружие против Скрипалей, мы однозначно отреагировали. Нет причин полагать, что США не отреагируют соразмерным образом на то, что могло произойти», — заверил Помпео.

По его словам, США ожидают результатов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) максимум на следующей неделе.

11 сентября госсекретарь США допустил причастность России к ситуации с Навальным. По его мнению, к случившемуся с оппозиционером могут быть причастны российские высокопоставленные официальные лица. При этом конкретных имен американский политик не назвал.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи омской больницы. После этого оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). Через две с половиной недели, 10 сентября, Навальный полностью пришел в себя, а 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Эксперты нескольких европейских стран заявили, что Навальный был отравлен препаратом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли следов яда в анализах.