Навальный оценил версию о самостоятельном отравлении «Новичком»

Алексей Навальный оценил версию о том, что он самостоятельно отравился ядом «Новичок». Об этом он написал в своем Instagram.

«Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать», — сыронизировал Навальный.

Он также подчеркнул, что его конечной целью было умереть в омской больнице. Оппозиционер предположил, что в местном морге причиной его смерти стало бы то, что он «пожил достаточно». «В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!» — заключил он.

Ранее французская газета Le Monde раскрыла содержание разговора президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. По информации издания, российский глава предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). Европейские токсикологи заявили, что в теле Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля.