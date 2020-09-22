Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться. Подробности разговора, который состоялся 14 сентября, раскрыты в статье Le Monde.

Издание пишет, что российский лидер якобы говорил о Навальном с презрением и даже назвал его «простым интернет-баламутом». По словам Путина, россиянин уже симулировал разные болезни, а также совершал незаконные действия и использовал Фонд борьбы с коррупцией, чтобы шантажировать некоторых депутатов и чиновников.

Помимо этого, президент России подчеркнул, что французские и немецкие специалисты не предоставляют своих данных российским коллегам — это, в свою очередь, осложняет расследование со стороны Москвы. Помимо этого, Путин предложил провести расследование в Латвии, где живет один из создателей яда «Новичок». Le Monde утверждает, что Макрон отрицал последнюю версию и заявил, что Навальный не мог сам принять отравляющее вещество.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). Европейские токсикологи заявили, что в теле Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля.

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