Песков оценил публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном

Газета Le Monde, опубликовавшая разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном об Алексее Навальном, была не точна в формулировках. Так оценил публикацию пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, тема «берлинского пациента» действительно обсуждалась в ходе беседы лидеров двух стран. «Вместе с тем, газета совсем неточна в переданных формулировках. И, справедливости ради, вряд ли она могла быть точна», — сказал Песков. Он объяснил это тем, что в противном случае это означало бы, что власти Франции сознательно поделились со СМИ записью разговора президентов.

Песков также отметил, что Путин и Макрон часто не соглашаются друг с другом и никогда это не скрывают. Представитель Кремля добавил, что при этом президенты говорят о многом позитивно, конструктивно и эффективно.

Ранее Le Monde опубликовала статью, в которой говорится, что Путин в разговоре с Макроном предположил, что Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться. Издание пишет, что российский лидер якобы говорил о Навальном с презрением и даже назвал его «простым интернет-баламутом».

Позже Навальный оценил эту версию. «Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать», — сыронизировал он.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). Европейские токсикологи заявили, что в теле Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля.