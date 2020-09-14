Макрон и Путин обсудили ситуацию с Навальным

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Главы государств обсудили ситуацию с Алексеем Навальным. Макрон заявил, что анализ Франции показывает, что россиянин был отравлен веществом группы «Новичок». Он призвал Путина «внести ясность в вопросе проведения расследования».

Помимо этого, президенты обсудили обстановку в Белоруссии, где больше месяца продолжаются массовые протесты. По словам французского лидера, в республике нужно поддержать политическое урегулирование ситуации.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт рассказал о подтвердивших наличие «Новичка» в анализах Навального независимых лабораториях Франции и Швеции. Он призвал Россию «дать объяснения по поводу этих событий».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя.

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