Следственный комитет Белоруссии пригрозил создателям отрядов самообороны

Следственный комитет Белоруссии пригрозил уголовной ответственностью создателям и участникам отрядов самообороны, к формированию которых ранее якобы призывала оппозиция. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает «Интерфакс — Белоруссия».

Как заявили в управлении СК по Гродненской области, в интернете появилась информация о создании добровольных дружин, «членов которых призывают противостоять представителям власти и различными, в том числе насильственными способами, препятствовать их законной деятельности».

Следователи напоминают, что за это предусмотрена ответственность по статьям «Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел» или «Массовые беспорядки». За организацию и участие в беспорядках можно получить до 15 лет лишения свободы.

«Помните: поддаваясь на призывы к нарушению общественного порядка и провокации отдельных граждан, вы сами становитесь участниками противоправных действий», — подчеркнули в СК.

8 сентября Telegram-канал NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило сообщил, что оппозиция начала формировать отряды народных дружин и самообороны в городских микрорайонах. Граждан призывают брать под контроль дворы и подъезды.

В Белоруссии больше месяца продолжаются массовые протесты. Их участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов, наказания силовиков за жестокие разгоны демонстрантов.