В Минске ОМОН начал жестко задерживать протестующих

В Минске на проспекте Машерова ОМОН начал жестко задерживать протестующих, ранее выдвинувшихся маршем от Комаровского рынка к площади Независимости. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает ТАСС.

Уточняется, что участников акций протеста разделили на группы, после чего и начались задержания. На этом фоне демонстранты предприняли попытки защищать задержанных. В ходе столкновений у одного из бойцов ОМОНа сорвали маску.

Ранее 8 сентября сообщалось, что белорусская оппозиция начала формировать отряды народных дружин и самообороны. Соответствующие объединения планируется создавать в микрорайонах белорусских городов. Граждан призывают брать под контроль подъезды и дворы многоквартирных домов.

Протесты в Белоруссии продолжаются почти месяц. Их участники требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций», ими управляют из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.