Генпрокуратура захотела опросить Навального в Германии

Генпрокуратура России захотела опросить Алексея Навального и узнать детали его поездки в Новосибирск и Томск — соответствующий запрос надзорное ведомство уже направило в Минюст Германии. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает RT.

Следствие намерено проверить версию об отравлении Навального и напрямую узнать о его самочувствии. В Генпрокуратуре также намерены выяснить, кто планировал поездку Навального и сопровождал его от вылета из Москвы до госпитализации в Омске. Надзорное ведомство среди прочего интересует, почему россиянин в Томске менял гостиничные номера.

Генпрокуратура уже запросила у немецких экспертов результаты всех анализов и токсикологического исследования. Опрос Навального планируют провести в Германии. В настоящее время Минюст ФРГ получил документ и изучает его.

Ранее 21 сентября сообщалось, что Навальный потребовал вернуть ему одежду, которую с него сняли врачи в омской больнице, поскольку эти вещи могут стать важной уликой.

19 сентября Навальный опубликовал в Instagram свой второй пост после выхода из комы. В нем он рассказал о процессе выздоровления. По его словам, еще недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать, но теперь ситуация значительно улучшилась.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи омской больницы. После этого оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). Через две с половиной недели, 10 сентября, Навальный полностью пришел в себя, а 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Эксперты нескольких европейских стран заявили, что Навальный был отравлен препаратом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли следов яда в анализах. А спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что к истории с возможным отравлением могут быть причастны немецкие спецслужбы.