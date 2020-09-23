В России рассказали о нежелании Германии помогать в ситуации с Навальным

Москва не исключает, что Берлин стремится поддерживать тезис о нежелании России сотрудничать по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что это не соответствует действительности. Кроме того, российская сторона так и не получила данные анализов россиянина. По мнению представителя МИД, немецкая сторона специально тянет время, не отвечая на запросы генпрокуратуры России. Захарова также заявила, что у Германии будто присутствует нежелание помогать России в расследовании: так, она не оказала содействия в организации беседы между Навальным и российскими следователями.

«Очевидно, что Берлин совсем не торопится делиться всей информацией, заявляя одновременно о необходимости незамедлительных действий с российской стороны. Москва не имеет ни оснований, ни намерений верить Берлину на слово», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт отказался говорить о местонахождении Алексея Навального. Россиянина выписали из клиники «Шарите».

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи местной больницы. После этого Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Через две с половиной недели, 10 сентября, Навальный полностью пришел в себя, а 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

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