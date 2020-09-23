Германия разрешила Навальному остаться на неопределенный срок

Германия разрешила Алексею Навальному остаться на неопределенный срок. Об этом рассказал представитель местного МВД Стив Альтер, его цитирует РИА Новости.

«Какого-то точного срока нет, такие вопросы решаются индивидуально (...). Общий ответ на этот вопрос дать нельзя», — заявил он. Альтер не уточнил, как регулируется пребывание россиянина на территории Германии.

Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт отказался говорить о местонахождении Алексея Навального. Россиянина выписали из клиники «Шарите».

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи местной больницы. После этого Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Через две с половиной недели, 10 сентября, Навальный полностью пришел в себя, а 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.