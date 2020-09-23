Германия отказалась говорить о местонахождении Навального

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт отказался говорить о местонахождении Алексея Навального. Его цитирует РИА Новости.

«Что касается того, где он в настоящее время находится, или о его дальнейших планах, то об этом вы должны спрашивать его или его команду. Я не отвечаю за это», — заявил политик.

По его словам, Берлин желает россиянину поправки, а также просит Москву прояснить обстоятельства случившегося. Зайберт пояснил, что просьба в адрес России обоснована тем, что это преступление произошло на ее территории.

Алексея Навального выписали из берлинской клиники «Шарите» ранее 23 сентября. Отмечалось, что состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно прекратить.

Россиянин почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи местной больницы. После этого Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Через две с половиной недели, 10 сентября, Навальный полностью пришел в себя, а 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

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