Навального выписали из клиники «Шарите»

Алексея Навального выписали из берлинской клиники «Шарите». Об этом говорится в сообщении на ее сайте.

«Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года лечился в госпитале "Шарите", выписан из стационара. Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно прекратить», — говорится в заявлении немецкой больницы.

Ранее о следах яда из группы «Новичок» в анализах Навального заявляли в правительстве Германии, ссылаясь на результаты работы европейских военных токсикологов. В ходе анализов в лабораториях Европы следы яда обнаружены в крови, на коже и в моче Навального, а также бутылке с водой, из которой он пил. Российские врачи заверили, что провели множество исследований и не нашли никаких ядов.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи омской больницы. После этого Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Через две с половиной недели, 10 сентября, Навальный полностью пришел в себя, а 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

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