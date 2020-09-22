Франция получила запрос по ситуации с Навальным от России

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что получило запрос от России по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости.

Во французском МИД отметили, что запрос от российской стороны на данный момент рассматривается. Представитель ведомства подчеркнул приоритетность того, чтобы Россия пролила свет на обстоятельства произошедшего с Навальным инцидента.

19 сентября Генпрокуратура России направила запросы во Францию и Швецию с просьбой провести на их территории токсикологические исследования анализов Алексея Навального. Отмечалось, что правовая помощь была запрошена на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). Европейские токсикологи заявили, что в теле Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля.