Российское посольство потребовало у Германии доступ к Навальному

Посольство России в Берлине потребовало у властей Германии предоставить консульский доступ к Алексею Навальному. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсантъ».

Российское диппредставительство запросило у МИД ФРГ возможность для консула встретиться с россиянином в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года. Согласно 36-й статье конвенции, представители консульства могут свободно сноситься с гражданами своего государства и должны иметь к ним доступ.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя. 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и россиянин смог встать с больничной койки.