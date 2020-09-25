Германия пообещала ответить России по ситуации с Навальным

Постпредство Германии при ОЗХО получило ноту России по инциденту с Алексеем Навальным и ответит на нее в течение 10 дней. Об этом обещании сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц, передает РИА Новости.

Также сообщается, что второй запрос Генпрокуратуры России по инциденту с Навальным направлен на рассмотрение в управление юстиции Берлина. Фиц добавила, что в ФРГ не видят необходимости принимать по ситуации с Навальным дополнительные шаги.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России нет ответов на запросы по ситуации с Алексеем Навальным ни со стороны Германии, ни со стороны Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Глава МИД отметил, что Берлин до сих пор «не предоставил консульский доступ к нашему гражданину», хотя такой запрос был отправлен полторы недели назад. В связи с этим Лавров надеется, что в Германии будут способны понять бесперспективность разговора «с позиции некого высшего существа, высокомерно требуя покаяния».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Европейские токсикологи заявили, что в теле Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан из «Шарите».

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