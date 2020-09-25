В США предложили ввести санкции против России из-за Навального

Американские сенаторы от обеих партий предложили ввести санкции против российских официальных лиц из-за ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, проходящим лечение в Берлине от интоксикации. Об этом сказано на сайте сенатора Марко Рубио.

Сенаторы представили законопроект, который предполагает возможность введения санкций против российских официальных лиц, так как они могут иметь отношение к нарушениям международного права, в том числе и к делу Навального. Имена и должности лиц, против которых могут быть применены санкции, не уточняются.

Также они предложили администрации США представить Конгрессу доклад о том, кто может иметь отношение к ситуации с оппозиционером. Законодатели также рассчитывают получить отчет о финансовых делах президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналиста об инциденте с Навальным. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обязательно отреагирует на ситуацию с Навальным, как только будут известны все факты произошедшего. Пресс-секретарь американского лидера подчеркнула, что США «жесточайшим образом осудили подтвердившееся отравление» и что применение химического оружия неприемлемо ни в каких обстоятельствах.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Европейские токсикологи заявили, что в теле Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан из «Шарите».