США высказались о ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента США Кейли Макинани высказалась о ситуации с Алексеем Навальным. Ее слова передает «Интерфакс».

«США жесточайшим образом осудили подтвердившееся отравление», — заявила она. Макинани сослалась на данные немецких экспертов, которые пришли к выводу, что Навального отравили нервнопаралитическим веществом. Она также подчеркнула, что применение химического оружия неприемлемо ни в каких обстоятельствах.

Кроме того, Макинани заявила, что позиция США по отношению к России никогда не была жестче, чем при администрации нынешнего лидера Дональда Трампа. Она напомнила, что Вашингтон в качестве ответа на действия Москвы уже высылал дипломатов и вводил санкции.

Ранее Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналиста об инциденте с Навальным. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обязательно отреагирует на ситуацию с Навальным, как только будут известны все факты произошедшего.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи омской больницы. После этого оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). Через две с половиной недели, 10 сентября, Навальный полностью пришел в себя, а 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Эксперты нескольких европейских стран заявили, что Навальный был отравлен препаратом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли следов яда в анализах.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



