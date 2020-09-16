В США понадеялись на новую эпоху сотрудничества с Европой из-за Навального

Американский сенатор Чак Грассли понадеялся на то, что ситуация с Алексеем Навальным может привести к новой эпохе сотрудничества между США и Евросоюзом. Текст его выступления опубликован на сайте сената США.

Он заявил, что ситуация с Навальным отвратительна, однако подобное «покушение» происходит не впервые: так, он указал на убийство политика Бориса Немцова в 2015-м. По мнению сенатора, США с Европой предстоит работать вместе, чтобы противостоять подобным ситуациям.

«Надеюсь, это ознаменует начало новой эры сотрудничества с нашими европейскими союзниками в деле противодействия российскому влиянию», — подчеркнул Грассли. Он добавил, что союзники Соединенных Штатов в Европе давно занимают жесткую позицию по отношению к России и, в частности, к строительству газопровода «Северный поток-2». Политик упрекнул власти Германии в том, что они пересмотрели свой взгляд на строительство только после произошедшего с Навальным.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику.

Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский утверждал, что у пациента нарушение углеводного баланса.

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