Создатель «Новичка» раскритиковал версию об отравлении воды своим химоружием

Добавление «Новичка» в бутылку воды привело бы к потере химоружием своих качеств. Об этом один из создателей яда Леонид Ринк рассказал РИА Новости.

По его словам, отравляющее вещество в водной среде разложится за несколько часов. «Продукт бы умер в воде, потому что никому в голову не придет подобные фторангидриды кислот, а ангидриды, это значит безводные, пихать в воду», — уверен он.

Ранее Ринк усомнился в том, что Алексей Навальный подвергся действию «Новичка». «До самых первых симптомов — минуты, а до смерти 10 минут», — сказал он, отвечая на вопрос о том, когда при отравлении «Новичком» возникнут первые симптомы.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Позднее европейские токсикологи заявили, что в организме Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля.

Под «Новичком» в прессе в последние годы подразумевается семейство отравляющих веществ нервно-паралитического действия, которое включает в себя несколько похожих друг на друга соединений. Среди последних известны вещества под наименованиями A-230, A-232, A-234 и А-242, структурные формулы данных химикатов внесены в Список 1 отравляющих веществ, подпадающих под действие Конвенции о запрещении химического оружия.