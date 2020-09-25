Создатель «Новичка» описал первые минуты в случае отравления ядом

Алексей Навальный в случае отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» почувствовал бы первые симптомы уже через несколько минут. Об этом сообщил один из создателей яда Леонид Ринк в разговоре с РИА Новости.

«До самых первых симптомов — минуты, а до смерти 10 минут», — сказал Ринк, отвечая на вопрос о том, когда при отравлении «Новичком» возникнут первые симптомы, а когда наступает смерть.

В связи с этим он отверг угрозу жизни Навального и в Омске, и в Германии. «Поэтому надо сделать вывод: это не "Новичок", это не отравление. Эти два термина забудьте. А дальше рассказывайте о чем угодно. О всяком там диабете, о сбросе веса или чем-нибудь еще», — подчеркнул специалист.

Ринк также рассказал, что при попадании в организм яд очень быстро перестает определяться, и выразил сомнения, что спустя две недели в анализах Навального нашли следы «Новичка». «Тем более, не забывайте, его нужно очень мало, столько, что его следов невозможно было бы увидеть», — отметил Ринк.

Ранее 25 сентября создатель «Новичка» сравнил его эффективность с ядерной бомбой. По его словам, перед разработчиками вещества ставилась задача сделать яд максимально действенным, но короткоживущим. Яд планировали применять на поле боя, и наступающие части советской армии не должны были подвергнуться его воздействию.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Европейские токсикологи заявили, что в теле Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан из «Шарите».