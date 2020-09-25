Создатель «Новичка» сравнил его эффективность с ядерной бомбой

Один из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонид Ринк сравнил его эффективность с ядерной бомбой. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, «Новичок» был сравним с атомным оружием такого же объема или веса, но выигрывал в стоимости. Кроме того, в случае его применения вся материальная часть противника оставалась бы целой — необходимо было бы только помыть технику и дома, а затем можно было бы применять их в своих целях, объяснил Ринк.

Химик добавил, что перед разработчиками вещества ставилась задача сделать его максимально эффективным, но короткоживущим. Его планировали применять на поле боя, и наступающие части совестной армии не должны были подвергнуться воздействию «Новичка». В итоге задача была выполнена, и, по прогнозам, войска могли войти на территорию после применения химоружия, «пройти это место и заниматься следующими делами».

Ранее Ринк заявил, что ученому Вилу Мирзаянову следовало бы извиниться перед прокуратурой, органами госбезопасности и страной за разглашение совершенно секретных данных в открытой литературе. Кроме того, он должен попросить прощения у всего мирового сообщества за то, что «для всевозможных агрессивных элементов дал в своей книге полное описание системы "Новичок"».

Под «Новичком» в прессе в последние годы подразумевается семейство отравляющих веществ нервно-паралитического действия, которое включает в себя несколько похожих друг на друга соединений. Среди последних известны вещества под наименованиями A-230, A-232, A-234 и А-242, структурные формулы данных химикатов внесены в Список 1 отравляющих веществ, подпадающих под действие Конвенции о запрещении химического оружия.