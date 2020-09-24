Разработчик «Новичка» высказался о возможных виновниках инцидента с Навальным

Один из участников научной команды по разработке веществ из группы «Новичок» химик Владимир Углев заподозрил в случившемся с Алексеем Навальным окружение пострадавшего. О возможных виновниках произошедшего он высказался в беседе с журналистами газеты «Взгляд».

По его словам, если Навальный был действительно отравлен, то только при помощи приближенных к нему лиц. Углев рассказал, что если «Новичок» добавить в еду или воду, то действительно, пострадает один человек. «Если бы нанесли на бутылку, то где гарантия, что бутылочку эту не возьмет другой, который тоже был бы в этой комнате», — задался вопросом он.

Химик полагает, что вещество нанес «кто-то на что-то» и непосредственно дал в руку Навальному. При этом оппозиционер «от какого-то чужого мужика предмет бы не взял», уверен Углев.

Он также пояснил, что в случае попадания «Новичка» на кожу признаки отравления проявляются через несколько часов, а если яд попадает в организм с пищей — в течение нескольких минут.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине. 2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя.