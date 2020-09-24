Стало известно о злости Макрона после разговора с Путиным о Навальном

Разговор с российским президентом Владимиром Путиным о случившемся с Алексеем Навальным разозлил президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом стало известно изданию Business Insider от источников в разведке.

Они утверждают, что беседа серьезно подорвала и без того натянутые отношения между Москвой и Евросоюзом. Помимо этого, в ходе разговора якобы было задето самолюбие французского лидера.

«У Макрона огромное эго, он считает, что ему нельзя заговорить зубы. Он ожидал, что ему скажут, что [происшествие с Навальным] было внутренним делом, возможно, незаконной операцией какой-то мелкой сошки из Чечни, которую уже разыскивают», — сказал источник в сфере госбезопасности Франции. По этой причине после беседы французский лидер разозлился.

Источники Business Insider опасаются, что, несмотря на лояльное отношение к Путину, Макрон все равно остался неудовлетворенным беседой.

Разговор президентов состоялся 14 сентября. Газета Le Monde позднее утверждала, что во время беседы Путин говорил о Навальном с презрением и даже назвал его «простым интернет-баламутом». Помимо этого, президент России, по данным Le Monde, подчеркнул, что французские и немецкие специалисты не предоставляют своих данных российским коллегам — это, в свою очередь, осложняет расследование со стороны Москвы.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Европейские токсикологи заявили, что в теле Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан из «Шарите».

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