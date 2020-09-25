Создатель «Новичка» высказался об извинениях перед Навальным

Один из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонид Ринк прокомментировал извинения ученого Вила Мирзаянова перед Алексеем Навальным. Об этом он порассуждал в интервью РИА Новости.

Так, по его словам, Мирзаянову следовало бы извиняться не перед оппозиционером, а перед прокуратурой, органами госбезопасности и страной за разглашение совершенно секретных данных в открытой литературе. Кроме того, ученый должен попросить прощения у всего мирового сообщества за то, что «для всевозможных агрессивных элементов дал в своей книге полное описание системы "Новичок"», счел Ринк.

Он напомнил, что после публикации Мирзаянова токсичное вещество можно изготовить в любой химической лаборатории мира. «Выдал для всех террористов, как делать "Новичок" в условиях, ладно, не домашних, но в какой-то лаборатории, где есть вытяжные шкафы. В любой лаборатории, пожалуйста, вари, никто не мешает», — возмутился он.

Ранее Мирзаянов в эфире телеканала «Дождь» извинился перед Навальным за то, что якобы участвовал в создании «Новичка». Он также рассказал, что встречался с человеком, который пережил отравление этим веществом, и заявил, что его симптомы были схожими с теми, что описывал оппозиционер.

Создатели яда Ринк и Владимир Углев заявили, что Мирзаянов в те годы был главой отдела по противодействию иностранным техническим разведкам не компетентен в части физиологических проявлений действия яда. Углев признался, что тоже попросил прощения перед супругой оппозиционера Юлией и его детьми.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Европейские токсикологи заявили, что в теле Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан из «Шарите».