Разработчик «Новичка» ответил на заявление о более сильной версии яда

Более сильной версии яда «Новичок» нет, а заявления о ее существовании — ерунда. Об этом сообщил один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк, передает РИА Новости.

Так он ответил на информацию, которую опубликовал немецкий журнал Der Spiegel. По информации издания, ссылающегося на разведку ФРГ, в организме российского оппозиционера Алексея Навального выявили наличие яда из группы «Новичок», но «более жесткой формы».

По словам Ринка, вещество, о котором написал журнал, плавится при более высоких температурах, а в нормальных условиях сохраняет твердое состояние. «Это, конечно, был не "Новичок"», — заключил специалист.

Ранее Der Spiegel также сообщил, что в расследовании произошедшего с Навальным участвует Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Делегация организации посетила клинику «Шарите» (Charite) в Берлине, куда госпитализировали пациента. Сотрудники ОЗХО получили образцы его крови и мочи.

11 сентября прокуратура Берлина заявила, что передаст России информацию о состоянии здоровья Навального только с его согласия. Российская сторона попросила эту информацию в официальном запросе от Генпрокуратуры в Министерство юстиции Германии. Позднее берлинское ведомство сообщило, что пока не может предоставить новые данные о состоянии оппозиционера, но никак не объяснила отказ.

Утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета из Томска в Москву, лайнер экстренно приземлился в Омске. Там оппозиционера госпитализировали в местную больницу. 22 августа пациента перевезли в берлинскую клинику. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы.