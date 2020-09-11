Прокуратура Берлина не смогла предоставить новые данные по делу Навального

Прокуратура Берлина пока не может предоставить новые данные по делу Алексея Навального. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

Отказ от новых заявлений по ситуации с российским оппозиционером в прокуратуре не объяснили. «То, что мы могли сообщить насчет запрашиваемой темы, мы опубликовали в нашем аккаунте в Twitter. Другая информация в настоящее время не может быть предоставлена», — сказали в ведомстве.

Ранее 11 сентября прокуратура немецкой столицы заявила, что раскроет России информацию о состоянии здоровья Навального только с его согласия. Там также подтвердили, что получили запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по российскому запросу.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Россия отмечала, что не получала никакой информации о состоянии Навального от немецких специалистов, и предлагала начать совместное расследование.