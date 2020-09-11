Германия заявила об отсутствии российского запроса по Навальному

Власти Германии заявили об отсутствии российского запроса на отправку следователей для работы над делом Алексея Навального, сообщает Reuters.

Представитель германского правительства сказал, что Берлин пока не получал соответствующих сообщений от Москвы.

О том, что российское МВД намеревается отправить в ФРГ дополнительный запрос в связи с делом Навального, стало известно ранее 11 сентября.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. 7 сентября он вышел из комы, а 10 сентября стало известно, что он полностью пришел в себя.

Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального.