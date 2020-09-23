Захарова заявила о никогда не существовавшем в России «Новичке»

В России и в СССР никогда не производились какие-либо химикаты под названием «Новичок». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«Мы неоднократно заявляли: ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и конструкторских разработок под условным названием "Новичок" никогда не осуществлялось», — сказала Захарова в ходе брифинга в среду, 23 сентября.

Она подчеркнула, что данная позиция Москвы остается без изменений. «Что касается многочисленных рассуждений на эту тему частных лиц, неточных интерпретаций СМИ заявлений представителей органов власти РФ, то, мне кажется, они не нуждаются в комментариях», — добавила дипломат.

Ранее МИД России обвинял западные страны и специализированные структуры НАТО в причастности к созданию химических веществ из группы «Новичок».

Под «Новичком» в прессе в последние годы подразумевается семейство отравляющих веществ нервно-паралитического действия, которое включает в себя несколько похожих друг на друга соединений. Среди последних известны вещества под наименованиями A-230, A-232, A-234 и А-242, структурные формулы данных химикатов внесены в Список 1 отравляющих веществ, подпадающих под действие Конвенции о запрещении химического оружия. Владимир Углев, один из создателей веществ, ставших известными как «Новичок», заявлял «Коммерсанту» в 2018 году, что химикатов под таким названием действительно не было. «Были вещества А-230, А-234, А-232, А-242 — все», — говорил он. Аналогичные высказывания насчет «Новичка» в разное время делали и высокопоставленные российские официальные лица, в том числе глава МИД Сергей Лавров.