Кремль заявил об отсутствии препятствий для возвращения Навального в Россию

Препятствия для возвращения блогера Алексея Навального в Россию отсутствуют, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 23 сентября.

По его словам, встреч представителей российских властей с Навальным не планируется. Это будет возможно в случае, если Навальный захочет поделиться с российскими правоохранителями деталями отравления, добавил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва не отвергает заявления немецких врачей, но хочет сопоставить информацию.

21 сентября Генпрокуратура России захотела опросить Алексея Навального и узнать детали его поездки в Новосибирск и Томск — соответствующий запрос надзорное ведомство уже направило в Минюст Германии.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, после чего Навального достали в местную больницу. Там он впал в кому, через несколько дней его перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). Немецкие врачи заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики, которые также обследовали пациента, следов ядов не обнаружили. 23 сентября Навального выписали из берлинской клиники.

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