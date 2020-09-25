Создатель «Новичка» заявил об отсутствии у Навального признаков отравления

По фотографиям Алексея Навального можно увидеть, что у него отсутствовали главные симптомы отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» — сужение зрачков и спазм мышц. Об этом РИА Новости заявил один из создателей яда Леонид Ринк.

По его словам, даже малые дозы «Новичка» вызывают судороги мышц, в первую очередь глазных, потому зрачок становится практически невидимым. «Этот симптом сразу проявляется. По фотографиям Навального до самолета, в самолете, после самолета, в больнице, по пути во второй самолет, который вывез его в Германию, этого нет. Ребята, где миоз? Мы же профессионалы и знаем, что без него не обойтись никак», — отметил создатель.

Ранее Леонид Ринк сравнил эффективность «Новичка» с ядерной бомбой. По его словам, вещество было сравнимо с атомным оружием такого же объема или веса, но выигрывало в стоимости. Кроме того, в случае его применения вся материальная часть противника оставалась бы целой — необходимо было бы только помыть технику и дома, а затем можно было бы применять ее в своих целях, объяснил Ринк.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Европейские токсикологи заявили, что в теле Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан из «Шарите».

Под «Новичком» в прессе в последние годы подразумевается семейство отравляющих веществ нервно-паралитического действия, которое включает в себя несколько похожих друг на друга соединений. Среди последних известны вещества под наименованиями A-230, A-232, A-234 и А-242, структурные формулы данных химикатов внесены в Список 1 отравляющих веществ, подпадающих под действие Конвенции о запрещении химического оружия.